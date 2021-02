Sicilia, denunciati tre percettori indebiti del reddito di cittadinanza

17/02/2021 10:20:00

In tre percepiscono il reddito di cittadinanza indebitamente, non denunciando vincite al gioco superiori ai 20mila euro e in un caso non dichiarando redditi da lavoro di oltre 10mila euro per dei lavori edili.

Le Fiamme Gialle di Carini, in collaborazione con l’INPS, hanno individuato, a Palermo i tre soggetti. I beneficiari hanno omesso, come dicevamo, di dichiarare vincite al gioco per importi consistenti e comunque superiori ai 20.000,00. Uno è risultato evasore totale, avendo percepito e non dichiarato negli anni dal 2017 al 2019 redditi derivanti dall’incasso di bonifici, superiori ad € 10.000,00, per l’attività esercitata riconducibile a ristrutturazione edilizie.

I finanzieri hanno proceduto a denunciare i 3 soggetti alla Procura della Repubblica di Palermo e hanno sottoposto a sequestro preventivo le tre “Card reddito di cittadinanza” nonché a segnalare gli indebiti percettori al locale Ufficio I.N.P.S. per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca/decadenza del beneficio e per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite, rispettivamente pari ad € 16.199,84, € 26.619,05 e pari ad € 24.296,81.

L’attività di servizio conferma il ruolo di polizia economico-finanziaria affidato al Corpo della Guardia di Finanza, a contrasto di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di disagio.