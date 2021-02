Paura a Vita. Crolla il tetto di una casa, ferita una donna

18/02/2021 19:59:00

Crolla il tetto di una casa, ferita una donna.

E' successo a Vita, oggi, intorno alle 13. Il tetto di una casa di via Garibaldi è improvvisamente crollato. Paura per le due donne, madre e figlia di 78 e 50 anni, che si trovavano all'interno dell'abitazione. La più anziana delle due donne non è stata coinvolta dal cedimento del soffitto, perchè si trovava in un'altra zona della casa non interessata dal crollo. La figlia, invece, è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, nonchè i carabinieri e i tecnici del comune.