Marsala: ha violentato la compagna. Inizia il processo

18/02/2021 09:50:00

Spesso ubriaco, avrebbe costretto, con violenza, la sua compagna a subire rapporti sessuali. Con quest’accusa, è finito sotto processo, in Tribunale, un uomo di 43 anni, A.G., originario di Messina, poi trasferitosi a Marsala. Nelle carte dell’accusa si afferma che l’imputato “con violenza fisica e sopraffazione psicologica, costringeva la convivente a subire atti sessuali; in particolare, ogni qual volta era ubriaco, la obbligava ad avere rapporti sessuali, o profittando dello stato di prostrazione psicologica della donna che, conoscendo il temperamento aggressivo del compagno, soccombeva per evitare violenti litigi a cui avrebbe assistito il figlio, oppure, nei casi in cui la donna provava a ribellarsi, superandone la resistenza mettendosi sopra di lei, immobilizzandole le mani e spogliandola”.

I fatti contestati ad A.G. sarebbero stati commessi prima a Marsala e poi a Francavilla di Sicilia dal 2016 al mese di giugno del 2017. A difendere l’imputato è l’avvocato Piero Marino. Nell’ultima udienza, è stato ascoltato l’ufficiale di polizia giudiziaria che ha seguito le indagini .

Alla prossima udienza, il 18 marzo, dovrebbero testimoniare una cognata dell’ex coppia e un vicino di casa.