19/02/2021 08:30:00

Rissa, ieri sera, in via Cesarò nel territorio di Erice Casa Santa. Protagionisti della gazzarra un gruppo di giovani che, per motivi ancora da accertare, se le sono date si santa ragione.

Pugna, calci, spintoni. Uno di loro è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso del Sant'Antonio Abate.

La rissa è stata sedata dall'intervento della polizia che avrebbe già individuato tre dei giovani coinvolti nell'episodio di violenza.