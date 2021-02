Trapani, inciampa in una buca e si frattura una gamba 

19/02/2021 06:54:00

Inciampa in una buca, cade rovinosamente e si frattura una gamba. È accaduto a Trapani. Vittima, un anziano di 82 anni, Antonino G. residente nella zona del porto.

Era uscito di casa per andare a fare la spesa. Mentre stava facendo rientro nella sua abitazione con i sacchetti della frutta e il pane appena comprato ha messo il piede nella buca presente a piazza Garibaldi, cadendo rovinosamente per terra.

È stato soccorso da un passante che ha chiamato l' ambulanza. Trasportato al Sant' Antonio Abate è stato ricoverato nel reparto di ortopedia.

L' anziano sporgera' denuncia contro il Comune. Quindici giorni fa una donna sempre a causa di una buca era caduta mentre passeggiava in via San Pietro, ferendosi al volto. Le strade del capoluogo ormai sono diventate delle trappole per i pedoni e gli incidenti si verificano con frequenza. Incidenti che nella maggior parte dei casi culminano nella richiesta di risarcimento danni al Comune.