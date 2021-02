Reclama il Tuo Volo la start up siciliana che fornisce assistenza gratuita ai passeggeri aerei

19/02/2021 09:56:00

La società Reclama il Tuo Volo è una start up siciliana che si occupa di fornire assistenza gratuita a tutti i passeggeri del trasporto aereo.

Nata inizialmente per garantire e tutelare i diritti dei passeggeri derivanti dai tradizionali disagi causati dal trasporto aereo, cioè i classici casi di ritardo voli, cancellazione, overbooking e smarrimento bagagli, oggi, si occupa principalmente di tutelare i passeggeri per ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per i voli cancellati a causa del COVID 19.

A causa della situazione emergenziale COVID 19, le compagnie aeree sono state costrette, da un lato, a cancellare i voli programmati e, dall’altro, hanno imposto al passeggero un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, piuttosto che rimborsare il prezzo del biglietto.

La società Reclama il Tuo Volo, attraverso un servizio di assistenza altamente qualificato e soprattutto gratuito per il consumatore, ha già ottenuto, durante questa pandemia, innumerevoli rimborsi di biglietti da parte dei Giudici di Pace di tutto il territorio nazionale, ivi compresi di quelli di Marsala e Trapani, che hanno condannato le compagnie aeree, Ryanair e Volotea su tutte, alla restituzione del prezzo del biglietto ai consumatori/acquirenti a causa delle cancellazioni dei voli per COVID 19.

Oggi, grazie all’assistenza di Reclama il Tuo Volo, i passeggeri possono scegliere liberamente di chiedere ed ottenere il rimborso del prezzo del biglietto aereo.

Ottimo risultato per una realtà che si avvale di professionisti come gli Avv.ti Roberto Costanza del foro di Trapani e Alessandro Di Girolamo del foro di Marsala.