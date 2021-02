La A29 GesanCom Fly Volley  affronta in trasferta Terrasini 

19/02/2021 13:18:00

Dopo il successo nel precedente turno casalingo, la A29 GesanCom Fly Volley Marsala affronterà in trasferta, sabato 21 febbraio, nella quinta ed ultima giornata di andata del campionato di B2 di Volley femminile girone N/2, il Volley Terrasini.

Il Team palermitano si trova a punteggio pieno in classifica frutto di 4 vittorie su altrettanti incontri ed ambisce a diventare la squadra da battere grazie ad un ottimo roster guidato da Coach D'Accardo. Forte in tutti i reparti, spiccano le ex Marsala Volley Valentina Biccheri e Camilla Macedo, Svetla Angelova opposto di categoria superiore ed in ricezione l’esperto libero Alessia Luraghi.

Le libellule lilibetane del capitano Erika Marino, con il roster al completo, si sono preparate al meglio durante tutta la settimana curando bene i fondamentali ed approcciandosi al match consapevoli che un risultato positivo non è impossibile ma che potrà accadere soltanto se la concentrazione sarà massima e se ogni pallone si giocherà con il coltello tra i denti.

Le due formazioni hanno già avuto modo di affrontarsi nel pre campionato ed il test match che ne scaturì ha portato in dote un grande spettacolo che i due tecnici sapranno sfruttare al fine di portare un risultato dalla propria parte. Bisognerà scendere in campo coscienti dei propri mezzi per dimostrare che i 9 punti conquistati in classifica sono figli della programmazione e del sacrificio. Sarà possibile seguire la diretta video della partita sulla pagina facebook della Fly Volley Marsala sabato 21 febbraio alle ore 17:30.