Sicilia, truffano lo Stato con i fondi destinati all'accoglienza dei migranti

20/02/2021 07:00:00

Truffavano lo Stato con i fondi per ii migranti richiedenti asilo. La Guardia di Finanza di Agrigento, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure coercitive – obbligo di firma e divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione – e un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di sei persone coinvolte nella gestione di un Ente che si occupa di accoglienza di migranti richiedenti asilo.

Il sequestro preventivo riguarda beni per un valore di oltre un milione e trecentomila euro. I sei indagati per “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di truffe ai danni dello Stato, realizzate nell’ambito della gestione di un Ente, che, in partenariato con numerosi Comuni della provincia, si occupa di accoglienza e ospitalità di migranti richiedenti asilo”.

Gli indagati sono Francesco Morgante 52 anni di Favara, Anna Maria Nobile 49 anni di Agrigento, Giovanni Giglia 56 anni di Favara, Giuseppe Butticè 56 anni di Favara, Alessandro Chianetta 36 anni di Favara, Massimo Accurso Tagano 48 anni di Agrigento, quasi tutti insegnanti e qualche disoccupato, coinvolti nella gestione amministrativa, contabile ed operativa dell’associazione di promozione sociale Omnia Academy con sede a Favara, sono accusati di “aver fraudolentemente ottenuto contributi e finanziamenti pubblici per oltre un milione e trecentomila euro, pari alla somma delle rette giornalmente ottenute per l’accoglienza di migranti fittiziamente presenti nelle varie strutture gestite dall’associazione, alle spese fittiziamente sostenute ed illecitamente fatturate ai danni dei vari Enti locali preposti all’erogazione dei contributi, nell’ambito dei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”.

Le indagini hanno dimostrano che i responsabili della Omnia Academy, nel corso degli anni, hanno reiteratamente sottoscritto e presentato false dichiarazioni circa l’effettiva presenza degli ospiti nei vari centri di accoglienza gestiti dall’associazione, false rendicontazioni e attestazioni di spesa – documentate da fatture per operazioni inesistenti per oltre un milione di euro-, omettendo anche di comunicare l’allontanamento dei migranti dai propri centri di accoglienza”. Agli indagati è stata inibita la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e ed è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.