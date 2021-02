La protesta dei siciliani contro Mediaset: "Noi non siamo così"

22/02/2021 12:20:00

I siciliani protestano contro Mediaset e i suoi programmi che dipingono sempre in maniera trash e distorta la Sicilia. I siciliani non sono tutti Angela da Mondello, o la coppia delle corna all'hotel Eufemia. Monta la protesta dei siciliani per la raffigurazione di una Sicilia arretrata nei programmi Mediaset. Ed è diventato virale il post di Sara Gallo, una giovane studentessa siciliana.

Cara #Mediaset,

Vorrei dirti che noi Siciliani non siamo quelli che tu continuamente mostri in tv.

Non siamo tutti delle persone insensibili, arretrate e misogine come quelle che mostri a #Cèpostaperte.

Non siamo tutti negazionisti e convinti attori/cantanti come Angela da Mondello, né tanto meno stupidi e privi di amor proprio come quelli dell'hotel Eufemia, che la cara #BarbaraDurso si diverte ad invitare nei suoi programmi.

E non siamo nemmeno degli ignoranti menefreghisti e vandali come quelli mostrati da #StriscialaNotizia, la quale tra l'altro non si è presa nemmeno la briga di precisare che quel signore di Favara mostrato in questi giorni soffre di particolari disturbi, che giustificano il suo modo di comportarsi.

No, Mediaset, non siamo tutti così, mi dispiace deluderti!!!

C'è gente che studia, che si prodiga per il prossimo e per il bene comune.

Gente che si distingue professionalmente e artisticamente, non solo in Italia, ma nel Mondo!

Ci tenevo a precisartelo, perché ho notato che quasi ti diverti a mostrare quanto ignoranti possano essere i Siciliani e a me questa cosa non va più bene.

Soggetti simili andrebbero censurati e invece tu cosa fai? Li metti in risalto?

Evidentemente sei caduta proprio in basso.

Ragione in più per smettere di guardare i tuoi programmi.

Cari saluti.

una giovane studentessa che non si sente affatto una siciliana stupida, ignorante e capra