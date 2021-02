Favignana, sorpresa con armi da guerra e droga. Arrestata una donna

23/02/2021 11:56:00

Una donna di 44 anni, già nota per precedenti di polizia, è stata arrestata dai carabinieri di Favignana per detenzione abusiva di munizioni da guerra, armi e per possesso di droga. I Carabinieri dell’isola, nel corso della perquisizione domiciliare e personale della donna hanno trovato un proiettile calibro 5,56 in dotazione alle forze armate e illegalmente detenuto.

La donna è stata denunciata all’A.G. perché trovata con un coltello del genere vietato ed una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per la quale veniva segnalata alla locale Prefettura.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. L’arrestata, espletate le formalità procedurali, veniva tradotta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, avvenuta nella giornata di venerdì 12, arresto convalidato.