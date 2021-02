Trapani Calcio, tifosi all'attacco del Sindaco Tranchida 

24/02/2021 08:26:00

I tifosi granata si schierano dalla parte dell'imprenditore Renè De Picciotto è attaccano il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l'Amministrazione comunale che a loro dire stanno ostacolando il progetto di rilancio del calcio.

“ Stanno osteggiando – l'accusa – l'unica persona che vuole riportare il Trapani ai livelli che merita, Un imprenditore che vuole investire sul territorio e portare una boccata d'ossigeno per l'economia della città”. In particolare i tifosi non hanno gradito le condizioni poste dal sindaco per l'acquisizione del titolo sportivo: “Trapani non ha impianti sportivi, non ha uno stadio degno del suo nome, non ha una classe imprenditoriale capace di supportare il calcio professionistico, ma vengono poste condizioni assurde”. Infine, un invito al sindaco a fare un passo indietro.