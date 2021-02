Mazara, auto taglia la strada ad uno scooter in via Salemi. Ferito un giovane

24/02/2021 19:55:00

E' rimasto immobile a terra per una sospetta frattura ad una gamba e ad un braccio il giovane che questa sera a bordo del suo scooter si è scontrato con una Peugeot 207 in via Salemi a Mazara.

Il ragazzo, intorno alle 19:00, stava percorrendo la strada in direzione ospedale, mentre chi era alla guida dell'auto, nel tentativo di svoltare alla sua sinistra gli ha tagliato la strada centrando in pieno lo scooter e facendolo carambolare rovinosamente a terra.

Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane al pronto soccorso.