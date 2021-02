Petrosino, il cimitero comunale in condizioni pietose. Ecco le foto

25/02/2021 14:03:00

Il cimitero di Petrosino è in condizioni di degrado totale, sembra quasi abbandonato. Erbacce, incuria, ma anche porte divelte, bagni in condizioni pietose, muri che si sgretolano e fontanelle che perdono acqua. Questo è ciò che testimonia la galleria fotografica inviata da una nostra lettrice e che potete vedere allegata all'articolo. Il campo d'inumazione, tra l'altro, è completamente ricoperto di erbacce.

Come è possibile tutto ciò e perché non si interviene immediatamente per riportare un minimo di decoro e soprattutto rendere dignitoso un luogo sacro, per la memoria di chi non c'è più e per i cittadini che vanno a portare un fiore ai propri cari defunti. Speriamo si possa fare qualcosa al più presto per donare a quel luogo un minimo di decenza.

