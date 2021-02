25/02/2021 15:35:00

Un incendio ha distrutto un'auto parcheggiata in via Benedetto Valenza, a Trapani.

L'allarme è scattato, ieri sera, intorno alle 22. Alcuni abitanti della zona sono scesi per le strada e armati di secchi d'acqua hanno tentato di spegnere le fiamme.

Poi sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini in corso per accertare le cause. Non si esclude la matrice dolosa