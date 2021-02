Sicilia, sequestrati due autolavaggi abusivi

25/02/2021 10:28:00

Due autolavaggi abusivi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Palermo. Le Fiamme Gialle durante un controllo presso un distributore di carburante hanno individuato il primo autolavaggio abusivo, gestito da B.R. palermitano classe ‘66, operante presso via delle Alpi. Qui è stata costruita irregolarmente una struttura destinata al lavaggio di autoveicoli in totale assenza di qualsiasi autorizzazione.

In un secondo intervento, è stata accertata la presenza di un altro autolavaggio abusivo in via Giuseppe Cirincione. Il titolare, M.G. palermitano classe ‘81, sprovvisto di partita IVA, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione amministrativa che

autorizzasse l’attività commerciale, né la dichiarazione SCIA, né l’Autorizzazione Unica Ambientale.

I militari hanno sequestrato entrambi i locali e delle attrezzature trovate al loro interno. I titolari degli autolavaggi abusivi sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per il reato di omessa domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.

L’operazione rientra tra i compiti istituzionali propri della Guardia di Finanza quale polizia economico – finanziaria costantemente impegnata alla repressione delle attività commerciali abusive e a tutela degli imprenditori che operano nel rispetto delle leggi.