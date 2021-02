Volley, Speranza Maiello dal campo a candidata al consiglio regionale Fipav

28/02/2021 10:24:00

Speranza Maiello classe 79’, laureata in Economia Aziendale ed in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, lavora presso gli Istituti Scientifici Maugeri Spa SB presso la sede di Sciacca. Referente del Sistema Qualità per gli Istituti Siciliani è anche componente della Segreteria di Formazione per la quale organizza ed accredita eventi ECM, fa anche parte della segreteria di Direzione.

Alla proposta di Nino Di Giacomo per la candidatura a Consigliere Regionale Fipav ho risposto con entusiasmo visto l’amore e la passione che nutro da tanti anni verso questo sport, che mi hanno visto protagonista prima come giocatrice, poi una piccola esperienza come allenatrice in settori giovanili ed infine come dirigente dell’AP Volley Club Sciacca, società di provenienza e con un ricco settore giovanile che da anni sforna talenti in giro per l’Italia in alte categorie.

Mettere a disposizione le mie idee, la mia passione e le mie competenze per cercare di contribuire alla crescita della pallavolo e del beach volley siciliano, vorrebbe essere il mio intento negli anni a venire. La Fipav al servizio delle società. Il contatto continuo con presidenti e dirigenti dei tanti sodalizi che danno lustro, da tanti anni, al nostro movimento, sobbarcandosi quasi sempre oneri e problematiche a cui spesso si da risposte con tante difficoltà, e a volte si alza bandiera bianca in segno di resa. La Fipav dovrà essere punto di riferimento continuo per tutti quelli che vorranno trovare soluzioni (società, dirigenti, allenatori, arbitri atleti) e formativo cercando di elevare quanto più possibile la caratura dei nostri tecnici e futuri tecnici.

Consulenze continua in materie fiscali grande scoglio per tutte le società.

Ristrutturazione dei campionati con particolare attenzione alle problematiche geografiche, con nuove formule innovative che permettano ai giovani di poter giocare di più.

Mi piacerebbe dare molta importanze ai Settori giovanili creando delle sinergie con le scuole presentando progetti che includano anche l’utilizzo delle strutture scolastiche e di tornei all’aperto dando lustro ai meravigliosi centri storici siciliani.

Confronti tecnici continui tra arbitri e allenatori, ma la cosa che più mi preme è dar voce agli atleti, veri protagonisti di questo meraviglioso sport.

E non ultimo fari puntati su quel fantastico mondo che è, il beach volley, spesso sottovalutato nella nostra regione, ma che ha un seguito non indifferente soprattutto in città dove non esistono spiagge. Organizzazione di un circuito regionale con varie tappe in ogni territorio con giocatori di livello assoluto. Ma anche un circuito a livello amatoriale e giovanile, essendo anche questo un ottimo veicolo per avvicinare i giovani al nostro sport. Momento di aggregazione importante, dove oltre a reclutare giocatori, a volte si riesce a reclutare dirigenti e appassionati.

Carriera pallavolistica

- La lunga carriera pallavolistica ha inizio fin da piccola nelle giovanili dello Sciacca, che grazie ad un gruppo di giovani ragazze locali e molto motivate allenate con spirito di abnegazione da un ottimo Mister (Tani Frinzi Russo), raggiunse i palcoscenici della Pallavolo Nazionale; in pochi anni la società dello Sciacca vinse quasi tutti i campionati di fila, dalla II divisione alla serie b2. Dallo Sciacca poi la conferma in altre realtà siciliane (Agrigento, Marsala, Ribera, Palermo, Aragona ecc), da segnalare i numerosi campionati vinti, su tutti Akragas dalla b2 alla b1 con 26 vittorie su altrettante partite e Castelvetrano dalla b2 alla b1

Non solo pallavolo indoor ma anche tanto beach volley, da sempre una grande passione mai tralasciata, da segnalare i numerosi tornei nel 2 x2 vinti durante i circuiti della Sikania Cup e Med Cup in giro per l’Italia.

Da non dimenticare il 4 x 4 che ha dato molte soddisfazioni sia con il titolo Regionale a squadre nel 2013 con Agrigento che i vari titoli conquistati con la Seap Aragona nel 2010 nel Campionato Italiano Sand Volley ( Scudetto e Coppa Italia).