Marsala, quattro consiglieri comunali chiedono il ripristino dei litorali della città

01/03/2021 02:00:00

Un atto di indirizzo per sollecitare l'amministrazione comunale di Marsala al ripristino del manto stradale, dell'arredo urbano, del decoro, del sistema di illuminazione e della segnaletica delle strade che collegano le vie principali con le zone balneari e turistiche della città. Lo hanno presentato i consiglieri comunali Leo Orlando, Vanessa Titone, Gabriele Di Pietra e Piegiorgio Giacalone.

I quattro consiglieri di maggioranza, sottolineando che ogni qualvolta ci si avvicina ad una qualsiasi scadenza elettorale, si è soliti ascoltare grandi proclami attestanti la vocazione turistica della città, chiedono di dare seguito alle migliori intenzioni e idee portate avanti dall'attuale amministrazione comunale e in particolare di adoperarsi per tempo affinché si intervenga lungo le vie principali che mettono in collegamento le aree balneari e turistiche tra le quali necessitano di interventi: la trazzera che collega la Strada Provinciale 1 all'area adibita al lancio dei kitesurf; il litorale dello Stagnone; il lungomare Boeo; le arterie di collegamento con i vari lidi balneari.