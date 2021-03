E adesso la coppia dell'Hotel Eufemia aspetta un bambino ... 

01/03/2021 19:40:00

Dopo il tradimento, l'annuncio in tv: "Aspettiamo un bambino". A "Live - Non è la d'Urso" torna la coppia dell'Hotel Eufemia di Palermo, ormai celebre per un video diventato virale sul web in cui il marito scopriva il tradimento della moglie: "Siamo molto felici - ha spiegato il futuro papà Gianluca - lo abbiamo voluto".

"Nascerà verso fino novembre - ha proseguito la coppia - lo abbiamo saputo due settimane fa, è stato tutto spontaneo, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che lo volevamo tutti e due".