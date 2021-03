Le ricette: come preparare il cannolo in casa

02/03/2021 16:15:00

Il cannolo siciliano è una delle specialità più conosciute e tipiche della pasticceria siciliana.



Forse non tutti sanno che il cannolo inizialmente veniva preparato solamente nel periodo di carnevale, divenendo successivamente uno dei prodotti tipici della pasticceria italiana nel mondo.

Caratterizzato principalmente dalla cialda di pasta fritta (scorsa), la ricetta tradizionale è a base di ricotta di pecora, ma negli anni sì è evoluto rimanendo fedele alle tradizioni, ma cambiando il ripieno, variando dal dolce al salato.

Nel video che trovate in allegato vi propongo 4 facili ricette:

Cannolo con la panna

Cannolo scomposto con ricotta

Cannolo con il cioccolato

Cannolo salato

C'è solo l'imbarazzo della scelta su come decidere di prepararli e gustarli, ma la cosa fondamentale è che abbiano la croccantezza che li rende unici.

Maria Cucina