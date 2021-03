"Da cinque giorni senz'acqua in Via Pascasino e senza aiuto dal Comune di Marsala"

02/03/2021 13:20:00

Gentile Redazione,

vi chiedo per favore di dar voce ad un grave problema di mancata fornitura che affligge la mia abitazione, sita in uno stabile di via Pascasino, da ben 5 giorni, come chiunque può immaginare, con grande disagio.

All'inizio io e mia moglie abbiamo pensato fosse uno dei soliti brevi momenti di "vuoto nelle condotte" a cui la nostra città ci ha spesso purtroppo abituati specialmente per chi come noi vive nel quartiere di Porticella.

All'inizio abbiamo pensato anche che fosse un malfunzionamento della nostra autoclave. Ma quando il nostro idraulico, chiamato a verificare, lo ha smontato, ci siamo resi conto, malgrado il fatto di essere in regola da sempre con i pagamenti, che si tratta proprio di una duratura e non segnalata mancata erogazione dell'acqua da parte del Comune.

Dopo immediata segnalazione all'ufficio acquedotto, questa mattina abbiamo ricevuto la puntuale visita di un gentile tecnico comunale che lo ha confermato con un generico "è un problema di erogazione, ci sarà qualche perdita da qualche parte".

Fatto sta che dopo 5 giorni senza acqua non sappiamo se e quando effettivamente il problema verrà risolto (fermo restando che il problema non è stato neanche individuato).

Ma la cosa più bizzarra di questa storia è che tra tutte le abitazioni di via Pascasino, almeno stando agli abitanti "intervistati a campione", la nostra abitazione sembra essere l'unica ad avere questo problema.

Tuttavia il tecnico dell'acquedotto ci ha spiegato che quello della mancata erogazione non è necessariamente un problema diffuso ma spesso presente un po' a "macchia di leopardo" in diverse zone del centro negli ultimi giorni, lasciando pensare quindi non tanto ad un singolo guasto ma a più guasti molto localizzati dovuti alla fatiscenza di molte tubazioni.

Da qui l'idea di scrivere alla vostra redazione intanto per chiedere alla cittadinanza tramite il risalto che la vostra testata è in grado di dare se ci sono casi analoghi, se insomma ci sono effettivamente altri abitanti del centro o in zona Porticella, o in tutta Marsala, che come noi hanno lo stesso nostro problema da giorni.

Inoltre con questa lettera desidero informare/sollecitare l'amministrazione comunale circa il problema che come detto sembrerebbe collettivo.

Mi verrebbe anche di fargli questa domanda:

Perché un cittadino che improvvisamente non riceve più acqua deve "sbattersi per capire" quando sarebbe più giusto fosse il Comune per tempo a segnalare, spiegare, indicare modi e tempi di risoluzione di un grave problema qual è di fatto la mancata erogazione dell'acqua presso l'abitazione non di un singolo cittadino, ma come lasciato intendere dal tecnico dell'acquedotto, di più cittadini?

Ho cercato sui social discussioni che ne parlassero, ma non ho trovato nulla, né comunicazioni in merito sui canali comunali.

Eppure, e lo chiedo senza polemica, la comunicazione con i cittadini non è uno dei "cavalli di battaglia" del nuovo sindaco?

Grazie.

Leo