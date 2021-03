Omicidio Rosalia Garofalo, iniziato il processo al marito Vincenzo Frasillo

02/03/2021 08:29:00

Al via, ieri, dinnanzi ai giudici della Corte d'Assise di Trapani, il processo per l'omicidio Rosalia Garofalo. Alla sbarra, il marito Vincenzo Frasillo, 53 anni, di Mazara del Vallo. La donna venne uccisa nell'abitazione della coppia di via Calypso, a Mazara nel gennaio del 2020. Frasillo, che ha partecipato alla prima udienza in videoconferenza, è chiamato a rispondere di omicidio volontario, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La moglie venne picchiata e colpita con oggetti contundenti.

L'avvocato Antonino Carmicio, che assiste l'imputato, ha chiesto alla Corte una perizia psichiatrica per verificare se l'uomo sia capace di intendere e di volere. Richiesta alla quale si è opposto il Pm. La prossima udienza è stata fissata il giorno 15.