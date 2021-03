L'istituto Montalto di Marausa partecipa ad un progetto patrocinato dall'Unesco

02/03/2021 02:00:00

L’ Istituto Comprensivo a indirizzo musicale Giuseppe Montalto di Marausa diretto dalla dirigente scolastica Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile ha aderito al progetto internazionale patrocinato dall’ Unesco "RECONNECTING WITH YOUR CULTURE: DRAW YOUR HERITAGE".

Il progetto è diretto ai giovanissimi di tutto il pianeta di età compresa tra i 5 e i 17 anni e ha come obiettivo la scoperta del patrimonio culturale , la riflessione sul suo valore, insieme alla formazione di una rete di condivisione e dibattito tra i giovani di diversi paesi del mondo mediante il linguaggio universale del disegno.

Tenuto conto delle caratteristiche del percorso progettuale , ogni alunno dell’ istituto ha già individuato un elemento che fa parte del suo patrimonio culturale locale a cui tiene particolarmente e che nei prossimi giorni trasmetterà ai suoi coetanei, che vivono nelle diverse parti del mondo servendosi del disegno e di un breve testo in una lingua ufficiale Onu (inglese, francese o spagnolo).Nel testo che accompagnerà il disegno ogni alunno indicherà i motivi della scelta. Venerdì 19 febbraio scorso gli studenti della classe IB della Scuola Secondaria di I grado dell’ istituto Giuseppe Montalto di Marausa guidati dal prof. Marcello Maltese docente dell’ istituto e coordinatore locale del progetto hanno partecipato ad un incontro via web con la

dott.ssa Olimpia Niglio coordinatrice globale dell’ itinerario progettuale..

Nelle prossime settimane è previsto un incontro via web tra i giovanissimi del nostro istituto e i loro coetanei che vivono in America del sud . A maggio tutti i lavori prodotti dai giovani studenti saranno sul web e i ragazzi di tutto il mondo potranno scoprire e conoscere i tesori artistici e culturali che caratterizzano luoghi diversi del nostro pianeta.

Il progetto consolida negli alunni conoscenze artistiche , espressive e linguistiche e crea una rete di condivisione e di scambio interculturale.