Marsala: all'Istituto Sturzo-Asta il concerto di Natale che abbatte ogni barriera

20/12/2025 16:00:00

Musica come linguaggio universale, capace di unire e includere. È questo il messaggio che ha attraversato il tradizionale concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo “L. Sturzo-Asta”, andato in scena lo scorso 16 dicembre nell’Auditorium del plesso Asta.

Protagonisti della serata sono stati l’Orchestra e il Coro studentesco, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio musicale tra melodie natalizie, brani di forte impatto sociale e richiami alla tradizione locale. Un appuntamento ormai atteso dalla cittadinanza, che ogni anno si rinnova non solo come evento artistico, ma come momento di condivisione e crescita per l’intera comunità scolastica.

La scaletta ha alternato grandi classici delle festività, come Have Yourself a Merry Little Christmas e Feliz Navidad, a brani carichi di significato come Heal the World, invitando alla riflessione sui valori della pace e della solidarietà. Spazio anche alle radici del territorio con l’esecuzione de La Ciaramedda, che ha riportato in musica atmosfere e tradizioni locali.

Particolarmente significativa la partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali e l’integrazione della LIS, la Lingua dei Segni Italiana, all’interno delle performance corali. Un elemento che ha reso il concerto un autentico esempio di inclusione scolastica, dimostrando come l’arte possa superare barriere comunicative e fisiche, trasformandosi in esperienza condivisa e collettiva.

La dirigente scolastica, professoressa Anna Maria Alagna, ha sottolineato come il progetto rientri pienamente nell’offerta formativa dell’istituto, orientata alla valorizzazione dei talenti e delle potenzialità di ogni studente. All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore alla Pubblica Istruzione, professoressa Maria Donatella Ingardia, che ha evidenziato l’importanza del lavoro di squadra tra docenti, studenti e famiglie, esprimendo apprezzamento per l’elevato livello educativo e didattico dimostrato dalla scuola.

Il coordinamento musicale e la preparazione dei ragazzi sono stati curati dai docenti Maria Luisa Pala, Alessandra Signorino, Daniele Palmeri, Mario Zingale e Daniela Miliccia, che hanno accompagnato strumentisti e coristi in un percorso di studio e crescita durato mesi, culminato nel caloroso applauso del pubblico presente.



