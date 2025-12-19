Telethon alla Scuola Mazzini di Erice: bambini, famiglie e docenti uniti per la ricerca

19/12/2025 19:10:00

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Erice conferma il proprio impegno a sostegno della Fondazione Telethon, distinguendosi come una delle realtà scolastiche più attive del territorio nella promozione della solidarietà e della cittadinanza responsabile. Grazie alle iniziative organizzate, la scuola è riuscita a raccogliere e donare circa 9.000 euro a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Il momento centrale del progetto è stato la mostra-mercato che si è svolta venerdì 12 dicembre nel plesso di via Cesarò, realizzata con il supporto logistico dell’ATM di Trapani e del Comune di Erice. L’evento rientra nel percorso “Trentapiedi per Telethon”, che l’Istituto Mazzini porta avanti da anni in qualità di Scuola Amica della Fondazione Telethon.

Accanto alla raccolta fondi, il progetto ha avuto anche una forte valenza educativa. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno partecipato a un incontro didattico con la dottoressa Sofia Tiano, ricercatrice del TIGEM di Napoli, un’occasione per avvicinare i più piccoli al mondo della ricerca scientifica e al valore della solidarietà.

«L’iniziativa rappresenta un momento educativo e comunitario di grande valore – spiega la maestra Rossella Ruggirello – capace di unire bambini, famiglie e docenti in un percorso condiviso di creatività, partecipazione e impegno civile».

I manufatti messi in vendita durante la mostra-mercato sono stati realizzati dagli alunni con la guida degli insegnanti e il supporto dei genitori. Ogni classe ha contribuito con fantasia e dedizione, trasformando materiali semplici in simboli concreti di solidarietà. Un’esperienza che ha permesso ai bambini di lavorare in gruppo e di comprendere come il loro impegno possa avere un impatto reale sulla vita degli altri. «La scuola Mazzini – sottolinea il presidente del Consiglio d’Istituto, Giacomo Sansica – si conferma una comunità educante in cui famiglie e docenti camminano insieme verso obiettivi comuni». Un esempio di come la scuola possa essere non solo luogo di istruzione, ma anche spazio di partecipazione e responsabilità sociale, capace di trasmettere ai più piccoli il valore del dono e dell’impegno collettivo.



