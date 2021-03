La Nasa pubblica la foto dell'Etna in eruzione

04/03/2021 22:00:00

La Nasa stregata dall'Etna in eruzione la notte. L'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti d'America ha pubblicato - scrive Repubblica - nella sezione "Apod" - sigla che sta per Astronomy Picture of the Day - del suo sito Internet una immagine del vulcano in eruzione scattata dal fotografo palermitano Peppe Vella.

L'Apod fornisce ogni giorno un'immagine differente del nostro universo, corredata da una breve spiegazione scritta da un astronomo professionista. "Monitoravo da tanto l'Etna - dice il fotografo - per assistere a un bel parossismo. L'immagine l'ho scattata la notte tra il 16 e il 17 febbraio, quando la lava era ben visibile. La temperatura era gelida, ma il cielo limpido. Le meteore hanno fatto il resto per creare tale immagine".