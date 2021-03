A Castelvetrano un'azienda ha omesso ricavi per 6 milioni di euro. Scatta il sequestro

06/03/2021 08:47:00

Un'azienda a Castelvetrano ha omesso di dichiarare ricavi per sei milioni e mezzo di euro in due anni. La Guardia di Finanza lo ha scoperto, e ha proceduto a sequestrare 450.000 euro, l'importo delle tasse che l'azienda avrebbe dovuto pagare. I due rappresentanti legali dell'azienda, che si occupa della raccolta di materiale plastico, sono stati denunciati.

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno infatti dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente del profitto di reati tributari per un valore complessivo pari a circa 450.000 euro.

Le indagini dei finanzieri del Nucleo di polizia economico - finanziaria di Palermo scaturiscono dalle risultanze di una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società operante nel settore della fabbricazione di materiale plastico, già domiciliata a Palermo ma con unità produttiva ubicata nella zona industriale di Castelvetrano , che negli anni 2016 e 2017 non aveva dichiarato al fisco ricavi per oltre 6,5 milioni di euro.

In considerazione dell’ingente evasione ricostruita dagli specialisti del Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di polizia economico - finanziaria, al termine della verifica fiscale sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria di Palermo i due rappresentanti legali pro-tempore per il reato di omessa dichiarazione.

Stati sottoposti a sequestro delle somme, un immobile con relative pertinenze, un’autovettura e quote societarie, fino alla concorrenza dell’Imposta sul Reddito delle Società (I.RE.S.) evasa (circa 450.000 euro).