Sicilia, auto precipita dal viadotto. Gravissima una donna

06/03/2021 09:32:00

Un’auto con una donna a bordo è caduta dal viadotto all’altezza dello svincolo di Buonfornello sull'autostrada Palermo-Catania nei pressi della diramazione per Messina. Un volo di 25 metri.

E' successo ieri pomeriggio. La donna ha 32 anni, è di Barcellona Pozzo di Gotto, e si trova in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia di Palermo dove è stata trasportata ieri in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, protezione civile e polizia stradale.

Prima di essere trasferita in ospedale la donna ha detto che con lei c'era il figlio che però non è stato trovato. Agli agenti della polstrada i familiari della donna hanno, infatti, riferito che la donna non ha figli.