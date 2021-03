L'Etna causa una violenta pioggia di cenere e detriti in Sicilia

07/03/2021 17:22:00

E’ di nuovo emergenza cenere nei Comuni della Sicilia vicini all'Etna, che non smette di agitarsi. Stamane alle 8 una intensa pioggia di grossi lapilli ha inondato le strade. Pesanti i disagi a Giarre, Riposto e Mascali.

La cenere ha ricoperto piazze e assi viari di riferimento provocando forti rallentamenti alla circolazione. Molte strade risultano impraticabili per la coltre di lapilli a Riposto sul lungomare Pantano e a Mascali sulla Statale che attraversa l’abitato del centro jonico.

Un quadro allarmante per il quale si rende necessario attuare le misure di protezione civile. Nelle zone rurali si registrano danni alle colture, lapilli grossi come noci hanno ricoperto i terreni.

Stamane i carabinieri della Compagnia di Giarre si sono mobilitati dispiegando una serie di servizi di pattugliamento esterno nell'eventualità di fornire supporto a situazioni di disagio.

Pesanti disagi si registrano anche in A18 nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo (esattamente dal km. 51 al km. 58), provocando disagi e rallentamenti. Sul posto le squadre di assistenza alla viabilità di Autostrade Siciliane stanno intervenendo per rendere fruibile il passaggio nel più breve tempo possibile, ma compatibilmente con i ritmi dell’attività vulcanica. Sino al completo ripristino delle condizioni di percorribilità autostradale, è stata disposta l’uscita obbligatoria a Fiumefreddo, per chi viaggia in direzione Catania, e a Giarre, per chi viaggia in direzione Messina. È stato inoltre disposto il libero passaggio, senza pagamento del pedaggio, sia al casello di Fiumefreddo che di Giarre.

A determinare la pioggia di cenere è stato un nuovo evento parossistico sull'Etna dal cratere di Sud-Est con fontana di lava e l'emissione di una nube eruttiva alta 10 chilometri. Il fenomeno si è già concluso ed è stato anticipato, a partire dalle 2 della notte scorsa, da diverse ore di attività stromboliana che ha coinvolto anche i crateri Voragine, Bocca Nuova e Nord-Est. L’a nuova fase ha fatto registrare la sua maggiore energia a partire dalle 7, quando l’attività del cratere Sud-Est è passata da stromboliana a fontana di lava.