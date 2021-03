Duathlon Pergusa 2021: tutti i risultati degli atleti trapanesi

07/03/2021 18:59:00

Ottime prestazioni dei Triathleti Trapanesi scesi in massa al Duathlon Sprint di Pergusa, prima gara della stagione, disputatosi nell’omonimo autodromo sulla distanza di 5km corsa, 20km bici e 2,5km corsa.

La gara svoltasi, secondo il protocollo covid imposto dalla Federazione, con la formula a cronometro con la possibilità di utilizzare le specialistiche bici da crono, ha registrato record di partecipanti con ben 230 concorrenti al via ed è stata come sempre avvincente e veloce grazie allo splendido e scorrevole manto stradale.

A conquistare due titoli regionali di categoria per la soddisfazione di Leo Vona, trascinatore del gruppo e Direttore Gara della manifestazione, il Triathlon Team Trapani con il Catanese Sebastiano Foti (in forza al Triteamtp) ottavo assoluto con il tempo di 55’35” e Michele Trapani, undicesimo assoluto in 56’13” sfoderando una prova maiuscola nella frazione di bici con 43,6 km/h di media, e sul terzo gradino del podio Gaspare Volo in 1h04’23” (migliorando la sua prestazione) e Dado Chimieri in 1h30’44” oltre alle buone prestazioni dei Menfitani Enzo Gulli in 1h06’58” e Filippo Libasci 1h11’56”, del Partinicense Vincenzo Croco(alla sua prima in assoluto) 1h08’09”, Andrea Sugamele 1h10’11”, Massimo Scibilia 1h14’18”, oltre alle Fiamme Cremisi con tanti esordienti nella disciplina che piazza al terzo posto Massimo Matera in 1h02’16” e le prestazioni di Angelo Bertolino 1h05’52”, Giancarlo Angelo 1h06’22” e Giovanni Lo Giudice 1h08’23”.