TennisTavolo: la FSC Germaine Lecocq Marsala brilla a Catania nel Paralimpico

16/12/2025 15:00:00

Il tennistavolo marsalese torna a ruggire sul palcoscenico nazionale. In occasione del primo Torneo Nazionale Paralimpico della stagione 2025/26, svoltosi ad inizio dicembre presso il Pala Zappalà della Cittadella Universitaria di Catania, la ASD Germaine Lecocq ha ribadito il proprio ruolo di primo piano nel panorama sportivo del Sud Italia, conquistando due prestigiosi podi che profumano di sudore, tecnica e determinazione. L'evento, organizzato dall’ASD Fiamma Mico Riposto in collaborazione con il Comitato Regionale FITET, ha visto la partecipazione di oltre cento atleti in rappresentanza di 34 società da tutta Italia. A dare ulteriore lustro alla competizione è stata la presenza della campionessa azzurra Giada Rossi, medaglia d’oro a Parigi 2024, la cui partecipazione ha elevato il livello agonistico e mediatico di una kermesse ormai diventata un punto di riferimento per il movimento paralimpico.

Il club della Presidente Sandra Sorrentino ha raccolto i frutti di un lavoro incessante, portando a casa due medaglie di bronzo che raccontano storie diverse ma ugualmente avvincenti. Antonio Cinà (Classe 4), il nuovo acquisto della società lilibetana, ha bagnato l’esordio con una prestazione di alto livello nel Singolare Assoluto Maschile. In un girone di ferro dominato dal favorito Davide Carnevali, Cinà ha mostrato carattere e solidità, piazzandosi al terzo posto del podio e confermando di essere un innesto di assoluto valore per il futuro della società. Francesco Fosa (Classe 5): Il "veterano" e tecnico della Germaine Lecocq ha dato prova di una classe intramontabile. Fosa si è arreso solo in semifinale davanti alla testa di serie numero uno, Fabrizio Bove (Sport Club Etna), al termine di un cammino che lo ha visto ancora una volta tra i protagonisti assoluti della categoria, regalando alla società un'altra medaglia pesante.

"Questi piazzamenti in un torneo di caratura nazionale sono la prova tangibile del grande impegno profuso nel settore paralimpico, commenta la Presidente Sandra Sorrentino. Essere protagonisti in un contesto che vede ai nastri di partenza i migliori atleti d'Italia è per noi motivo di orgoglio e di conferma, è Promozione dello splendido territorio in cui viviamo”. L’ASD Germaine Lecocq Marsala rientra dalla trasferta etnea con la consapevolezza di aver iniziato la stagione sotto i migliori auspici, pronta ad affrontare le prossime sfide con la stessa passione che, da anni, la contraddistingue.



