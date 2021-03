Sicilia, sequestrati un'officina meccanica e un autolavaggio abusivo. Ai titolari il reddito di cittadinanza

08/03/2021 11:25:00

Un’officina meccanica ed un autolavaggio totalmente abusivi sono stati sequestrati a Mezzojuso dalle Fiamme Gialle di Palermo.

I militari hanno scoperto e sequestrato due locali attigui, nei quali i titolari gestivano un'attività di autofficina meccanica ed autolavaggio senza alcuna autorizzazione ambientale per lo scarico delle acque reflue, senza autorizzazione amministrativa per l’inizio dell’attività e senza aver dichiarato la propria posizione al Fisco. I due inoltre erano anche percettori indebiti del reddito di cittadinanza.

Sono state così contestate ai soggetti esercenti le attività abusive, le violazioni alla normativa amministrativa di settore, interessando le Autorità competenti che provvederanno all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie da 5.164 a 15.493 euro, per l’esercizio dell’attività in assenza della A.U.A..

Di conseguenza le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo e penale dei locali e delle attrezzature trovate al loro interno. Inoltre i titolari dell’autolavaggio abusivo sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Termini Imerese per i reati in materia ambientale per l’assenza delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali ed olii esausti previsto dall’art. 137 e 256 del T. U. Ambiente (D. Lgs. 152/2006).

Da successivi accertamenti posti in essere dai Finanzieri, in sinergia e collaborazione con INPS, mediante verificazioni dirette presso il Comune di residenza nonché attraverso le informazioni presenti nelle varie banche dati in uso al Corpo, è emerso che i due soggetti, erano percettori del reddito di cittadinanza. Gli stessi, sono stati segnalati all’Ufficio I.N.P.S. competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa di revoca/decadenza del beneficio.

L’operazione rientra tra i compiti istituzionali della Guardia di Finanza quale polizia economico – finanziaria costantemente impegnata alla repressione delle attività commerciali abusive, a tutela dell’ambiente e dell’economia sana.