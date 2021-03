Tragedia nel messinese, bambino di due anni muore per un malore

08/03/2021 08:33:00

Tragedia nel messinese, a Savoca, dove un bambino di nemmeno due anni è deceduto sabato scorso a causa di un malore.

I genitori del piccolo hanno presentato subito una denuncia perché sembra che qualcosa nella macchina dei soccorsi non abbia funzionato. Sulla vicenda è stata già aperta una inchiesta per ricostruire le cause del decesso. La mamma e il papà del piccolo sono stati a lungo ascoltati dagli inquirenti.

"Questa notizia ha gettato il paese nello sconforto - ha dichiarato il sindaco Massimo Stracuzzi - Ci stringiamo al dolore della famiglia, conosciuta e stimata in tutta Savoca. In questo momento non ci sono parole per descrivere la situazione".