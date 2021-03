Per Turano il Sindaco di Corleone ha fatto bene a fare il "furbetto" e a vaccinarsi

08/03/2021 16:02:00

Per l'assessore regionale Mimmo Turano, il Sindaco di Corleone ha fatto bene a fare il "furbetto" e a farsi vaccinare (lui e tutta la Giunta) scavalcando gli altri (qui parliamo delle ultime polemiche su chi salta la fila per le vaccinazioni, a scapito delle persone anziane e fragili).

“Il linciaggio mediatico del sindaco di Corleone è inaccettabile. Invece di chiedere più vaccini per tutti ci stiamo cimentando in una inutile polemica alimentata da uno sterile populismo vaccinale. Al mio amico Ciccio dico: ripensaci” afferma Turano intervenendo in difesa del sindaco del comune palermitano travolto dalle polemiche per essersi fatto somministrate le due dosi di vaccino anti-Covid.ù

"Il rigore e l’ordine nella somministrazione dei vaccini sono d’obbligo - continua Turano - mi pare però che ad oggi si stia procedendo con le categorie più disparate, addirittura studenti del primo anno di medicina che non si sono dati nessuna materia mentre nel mondo i primi ad essere vaccinati sono stati i capi di stato. Francamente mi sembra una forzatura e una menzogna definire ‘furbetto del vaccino’ il sindaco Nicolosi, un uomo di settantanove anni con grandi responsabilità amministrative. E’ assurdo”.

L’assessore regionale alle Attività produttive lancia poi un appello: “Dobbiamo decidere se trasformare la campagna vaccinale in una reale tutela della comunità o nell’ennesima caccia alle streghe alimentata dal populismo e approssimazione, perché se vogliamo la guerra dei poveri allora qualcuno dovrà pur spiegare perché un docente universitario abbia più diritto al vaccino rispetto a cassiere e cassieri dei supermercati” conclude Turano.

In realtà non è una questione di "populismo" (parola che ormai i politici utilizzano quando non hanno cosa dire) ma di rispetto delle regole. E chi fa politica e ha ruoli di responsabilità, un Sindaco o un assessore, dovrebbe dare l'esempio. Dichiarazioni come quelle di Turano, invece, rischiano di incoraggiare i tanti "furbetti" che ritengono di avere un motivo valido per vaccinarsi prima degli altri. Tra l'altro nel caso del Sindaco di Corleone la gravità sta nel fatto che in un piccolo paese non solo il Sindaco ha saltato la fila, ma tutta la Giunta.

Ancora: il Sindaco di Corleone non se l'è cantata. Ha ammesso la circostanza solo perchè è stato scoperto dai Ros. Ha tenuto la cosa segreta per un mese. Eppure Turano lo difende ...

Stamattina Nicolosi si è dimesso con una lettera al presidente della Regione , all'assessore agli Enti locali e al presidente di Anci Sicilia. Il sindaco ha confermato che ha ricevuto la prima dose di vaccino l'8 gennaio e la dose di richiamo il 31 gennaio. "Ho fatto il vaccino in modo consapevole, non tanto per tutelare la salute, quanto perché preoccupato, se infettato, di dovere trascurare per un tempo non breve l'attività amministrativa, in un momento in cui i molteplici impegni, derivanti anche dalla diffusione del virus, oltre che da tutte le altre attività che si stanno portando avanti - ha detto il sindaco - Le attività imponevano una presenza costante sul campo, cosa che ha consentito non solo di fronteggiare con prontezza l'emergenza, ma nel contempo di ottenere cospicui finanziamenti per risolvere annose questioni legate alle infrastrutture, al decoro urbano, agli impianti sportivi, alla illuminazione pubblica e tanto altro di cui si è dato conto al Consiglio comunale e alla città".