Sicilia, donna di 34 anni muore trafitta dal guardarail

09/03/2021 08:51:00

Una donna di 34 anni è morta ieri sera a Mascali, in provincia di Catania. La donna alla guida di una Peugeot 206 ha perso il controllo dell'auto in via Carrata anche a causa della sabbia vulcanica presente sul manto stradale, e si è schiantata contro un guardrail che, come una spada, ha attraversato per intero l’abitacolo trafiggendo la povera donna, morta sul colpo.

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, residente a Fiumefreddo. Sul posto e per estrarre il corpo rimasto intrappolato nellp'abitacolo, è interventua una squadra dei vigili del fuoco, oltre che la polizia locale e i carabinieri per i rilievi dell'incidente.