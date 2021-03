Marsala, i controlli in città. Denunciato anche un parcheggiatore abusivo

10/03/2021 12:15:00

Controlli a tappeto nei giorni scorsi da parte dei carabinieri di Marsala. Non solo la festa abusiva in un appartamento nel centro della città tra i risultati raggiunti. Quattro persone, tra cui un posteggiatore abusivo, sono state denunciate nel corso del fine settimana.



I militari hanno attuato un “piano straordinario” di controllo del territorio nel week end appena trascorso, volto a prevenire e reprimere gli episodi di criminalità cosiddetta “diffusa”, che destano particolare allarme sociale.

Tra gli obbiettivi del servizio la prevenzione generale, il contrasto ai furti nonché all’uso e allo spaccio di droga, la verifica della normativa di contenimento Covid – 19.

I Militari infatti, oltre a controllare 93 soggetti e 75 auto/motomezzi, hanno deferito in stato di libertà ben 4 soggetti per reati che vanno dalla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, guida in stato di ebbrezza alcolica e attività abusiva di parcheggiatore.

Nel corso del servizio sono state altresì segnalate al competente Ufficio Territoriale del Governo 4 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti e sottoposto a sequestro diversi grammi di marijuana e di hashish.

Il programma dei controlli del territorio, sia urbano che extraurbano, mira a rafforzare la fiducia nell’Arma e nelle istituzioni per una sempre più proficua collaborazione e supporto che i cittadini possono sempre trovare nella “Benemerita” e nelle istituzioni in genere, sempre al servizio del cittadino.