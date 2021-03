Minaccia a pubblico ufficiale, archiviazione per l'ex sindaco di Trapani Mimmo Fazio

10/03/2021 11:09:00

Archiviazione per l’ex deputato regionale Girolamo Fazio, indagato in uno dei filoni del processo Mare Monstrum per minaccia a pubblico ufficiale.

La richiesta é stata accolta dal Gup Roberta Nodari. Fazio non minacciò la funzionaria regionale Dorotea Piazza che aveva annullato il bando di gara per i collegamenti con le isole minori. A chiedere l'archiviazione era stata la Procura di Trapani. A rendere nota l'archiviazione a suo carico è stato lo stesso Fazio.

L'ex deputato regionale, però, é imputato per corruzione nel troncone trapanese del processo scaturito dall'operazione Mare Monstrum che portò alla luce un giro di tangenti sui collegamenti marittimi.