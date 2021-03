Trapani: va a sbattere con l'auto contro una pedana davanti la Guardia Medica

11/03/2021 12:31:00

Un camion in sosta al centro della carreggiata con la pedana abbassata per scaricare merce destinata alla Guardia medica. Il conducente di un'auto che non si accorge della pedana, sbattendogli contro e mettendo in pericolo la propria incolumità.

Incidente stradale, questa mattina, a Trapani, a piazza Umberto Primo meglio conosciuta come piazza Stazione. L'uomo che era al volante della Citroen per fortuna è rimasto illeso. Danni, però, alla vettura. Il camion era fermo nei pressi della Guardia medica ospitato nel palazzo dell'Asp.

La dinamica adesso è al vaglio della polizia municipale che ha eseguito i rilevamenti.