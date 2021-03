La Sigel in serie A2 deve rimandare la prossima uscita ufficiale

Niente gare ufficiali nel weekend per la truppa azzurra allenata da Daris Amadio. Il sestetto della Sigel Marsala, militante in serie A2 di volley, dovrà rimandare la prossima uscita ufficiale di Pool Promozione.

Così recita la stringata nota stampa societaria emanata dai canali comunicativi ufficiali del club lilybetano:

"Marsala Volley S.S.D.R.L rende noto che l'Ufficio Campionati della Lega Volley Femminile Serie A, a seguito dell'accordo totale e biunivoco raggiunto tra i sodalizi di Vallefoglia e Marsala ha disposto, attraverso la circolare n°86/20-2, il rinvio a data da destinarsi della gara tra Megabox Vallefoglia e Sigel Marsala, 3ª giornata di andata di Pool Promozione di serie A2 in programma, originariamente, per domenica 14 marzo p.v. Sarà cura in seconda istanza della stessa Lega Volley Femminile Serie A, di concerto con i due Club, stabilire una nuovo data per fissare la partita di recupero".