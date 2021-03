Mezza Marsala ancora senz'acqua: lo stato dei lavori 

12/03/2021 07:05:00

Mezza Marsala è ancora senza acqua corrente, soprattutto in centro.

Tecnici e operai continuano le operazioni di riparazione del guasto alla rete idrica collocata sulla Statale 115. Lo scavo, in contrada Ponte Fiumarella, ha consentito di raggiungere la condotta principale da riparare, quella che dalla stazione di pompaggio distribuisce l'acqua in gran parte del territorio.

Appena si chiude l'intervento di saldatura, occorrerà attendere 24 ore per reimmettere l'acqua nella condotta e, da questa, in tutta la rete. Dal pomeriggio di Sabato, pertanto, l'erogazione idrica dovrebbe gradualmente riprendere, dice il Comune. Sappiamo che in realtà tra bolle d'aria, intoppi vari, e altre rotture, possono passare ancora giorni.