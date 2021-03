Mazara, bossoli e minacce nei confronti della polizia municipale 

12/03/2021 10:42:00

Minacce alla polizia municipale di Mazara del Vallo. Al comando di via Bessarione sono stati recapitati alcuni bossoli con delle frasi minacciose rivolte agli agenti.

A denunciare quanto accaduto è lo stesso sindaco della Città, Salvatore Quinci: “Esprimo ferma condanna per il grave atto intimidatorio perpetrato nei confronti degli agenti del nostro Corpo di Polizia Municipale impegnati nello svolgimento del proprio dovere. Il ritrovamento di bossoli e un foglio con su scritte frasi minacciose non fermerà l'azione a presidio della Legalità che vede impegnati il comandante Salvatore Coppolino e i nostri agenti del corpo di PM. A loro esprimo la solidarietà mia e quella dell'Amministrazione comunale. Confidiamo nell’operato degli investigatori e della magistratura per scovare i responsabili di questo gesto vigliacco”.

Ed espime la sua solidarietà ai vigili urbani anche il congliere comunale Giorgio Randazzo con una sua nota, ritenendo tra l'altro che ci sia anche una delegittimazione in atto nei confronti del corpo di polizia municipale: "Massima vicinanza e solidarietà agli Agenti di Polizia Municipale vittima del tentativo di intimidazione di ignoti attraverso il posizionamento di alcuni bossoli in prossimità della rituale postazione autovelox sulla SS115. È mortificante la condizione che tutto ciò passi inosservato e che si esalti la divisa solo in occasione di passerelle e scontate ricorrenze. La Politica locale ha il dovere morale di difendere e rassicurare il proprio corpo di Polizia Municipale attraverso il rispetto di ciò che rappresenta con azioni e risorse concrete in grado di garantire una presenza concreta e capillare nel territorio. Una cosa è certa, il silenzio e il passaggio della gestione della videosorveglianza in Città dal Comando di Polizia Municipale alla "supervisione" di qualche amministratore rappresentano un chiaro segnale di delegittimazione nei confronti di chi ogni giorno con i pochi strumenti a disposizione e con enormi difficoltà prova a dare il proprio contributo alla nobile e dimenticata causa della "legalità".

E sulle minacce ai vigili urbani c'è lintervento del presidente del consiglio comunale Vito Gancitano: "A nome personale e dell’intero Consiglio comunale esprimiamo solidarietà al comandante Salvatore Coppolino - le parole di Gancitano - ed a tutto il personale della Polizia Municipale per le minacce subite ieri nel corso di controlli alla circolazione veicolare. Nei pressi dell’area della SS 115, dove una pattuglia era intenta ad effettuare controlli con autovelox, sono stati rinvenuti bossoli ed un foglio con frasi minacciose. Siamo certi che questo gesto non scoraggerà e non fermerà il servizio per il rispetto delle regole messo in atto dalla Polizia Municipale. Auspichiamo inoltre che i responsabili vengano individuati ed assicurati alla giustizia.