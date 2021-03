In consiglio comunale la questione Marsala Schola. Coppola vuole lo scioglimento, ma non tutti sono d'accordo

12/03/2021 08:09:00

C’è un atto di indirizzo che ieri è approdato in consiglio comunale, a Marsala, che porta la firma di Flavio Coppola con cui si chiede lo scioglimento dell’istituzione Marsala Schola, si tratta di una partecipata che è un carrozzone sulle spalle del Comune.

E’ il consiglio comunale che deve esprimersi sul suo eventuale scioglimento anche in vista della delibera di revisione sulle partecipate.

Ha chiesto ieri il prelievo del punto lo stesso Coppola che invece ha trovato muro da parte di alcuni altri colleghi di maggioranza, così come espresso dal consigliere Vito Milazzo, che è anche genero dello stesso Coppola. Milazzo chiede la bocciatura del prelievo perché vorrebbe addirittura parlarne con l’amministrazione prima di affrontare la questione dello scioglimento dell’istituzione.

C’è di più, il sindaco Massimo Grillo aveva annunciato qualche giorno fa, durante una seduta a Palazzo VII Aprile, la nomina di un Cda di tre componenti che accompagnino poi alla liquidazione dell’ente.

Scontro in aula tra Vito Milazzo e Flavio Coppola, prevale la tesi della bocciatura dell’atto di indirizzo anche per l’UDC, la consigliera Eleonora Milazzo ne chiede il ritiro poiché lo trova scarno e i dubbi riguardano i lavoratori che ad oggi l’ente vanta, dove andranno a finire?

Da chi dovrebbe essere composto questo Cda? Da Sergio Bellafiore in quota sindaco Grillo, da Salvatore Virzì in quota UDC, da Ginetta Ingrassia in quota Forza Italia.

Il punto non è stato prelevato: si sono espressi undici consiglieri contrari e undici favorevoli, prevale in questo caso il voto contrario.

Di certo l’atto è stato respinto come prelievo all’ordine del giorno ma allo stesso tempo c’è una maggioranza completamente spaccata.

Strappo tra Enzo Sturiano e Flavio Coppola, il presidente dell’aula ha etichettato l’atto di indirizzo come atto politico non opportuno, da discutere solo nel momento in cui si parlerà di partecipate.