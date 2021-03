Marsala, in casa A29/Gesancom arriva Comiso 

12/03/2021 11:22:00

Fervono i preparativi, in vista della gara di sabato prossimo, per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala di Coach Lucio Tomasella che incontrerà, tra le mura amiche del Panathletico, la Ardens Comiso di Concetta Marchisciana nella terza giornata del girone di ritorno del Campionato di B2 femminile di Volley girone N/2.

Le libellule marsalesi capitanate da Erika Marino cercheranno di ribaltare il risultato dell’andata in terra ragusana, che le vide, per la prima volta sconfitte in un match del campionato nazionale di B/2 ma che fu prologo di tutti i recenti successi ottenuti durante questo stupendo cammino sportivo sugellato dalla attuale seconda posizione in classifica. In settimana la squadra ha lavorato alacremente sia a riguardo la preparazione atletica in palestra che nei fondamentali con la palla sul campo, provando le migliori soluzioni difensive ed offensive possibili al fine di “monetizzare” al meglio il risultato che verrà.

“Sabato – dichiara il Presidente della Fly Volley Roberto Marino – finalmente torniamo a giocare in casa dopo tre turni fuori sede per affrontare l’unica squadra che, insieme al Terrasini, è riuscita a batterci nel girone di andata. L’Ardens è una compagine di grande spessore tecnico che, pur perdendo, ha messo in serissime difficoltà anche la capolista la scorsa settimana. Staff tecnico ed atlete sono a lavoro già da lunedì per preparare al meglio il match con la giusta voglia, grinta e determinazione che serve in queste occasioni per tentare di avere la meglio sulle comisane e soprattutto per provare a blindare la seconda piazza in graduatoria. Non costa nulla crederci, e noi dobbiamo farlo fino alla fine. Citando un celebre brand: Impossible is Nothing”.