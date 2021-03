San Vito, trovato in mare il cadavere di un uomo

13/03/2021 20:10:00

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel mare di San Vito lo Capo dalla Guardia Costiera, oggi pomeriggio. Il cadavere è stato ritrovato nel corso dell'attività di ricerca che ha visto impiegate imbarcazioni e mezzi aerei delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.



Il corpo è stato trasferito a Trapani per essere identificato, ma potrebbe trattarsi dell'uomo di cui si sono perse le tracce ieri sera. Si tratta di un residente di Vita che ieri era andato a pescare nella zona di San Vito, poi in serata non ha dato più nessuna notizia. Da lì sono scattate le ricerche.