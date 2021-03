Trapani, danneggiata auto parcheggiata in via Fardella

13/03/2021 08:37:00

Atto vandalico o qualcosa di più grave? Saranno i carabinieri a far luce sul danneggiamento di un'auto parcheggiata in via Fardella a Trapani.

Questa mattina il proprietario ha trovato il lunotto in frantumi. Ieri sera aveva lasciato la sua Bmw lì perché la macchina aveva problemi al motore. Dall'abitacolo non mancava niente. Circostanza questa che dimostra che chi ha preso preso di mira la vettura non aveva intenzione di mettere a segno un furto. Non è la prima volta a Trapani che le auto in sosta subiscono danneggiamenti.

Simili episodi si sono registrari soprattutto nella zona del centro storico creando allarme tra i residenti.