Identificato il cadavere del sub trovato a San Vito

14/03/2021 16:02:00

E' stato identificato il corpo ritrovato ieri nel mare di Makari, a San Vito lo Capo. Si tratta di Natale Puccio di 67 anni, originario di Caccamo ma residente a Vita.

Secondo una prima ricostruzione il sub era uscito di casa nelle tarda mattinata di venerdì per andare a pescare. Non vedendolo rientrare in serata la moglie aveva fatto scattare l'allarme.

I carabinieri seguendo le informazioni fornite dalla donna erano riusciti a rintracciare l'auto del sessantasettenne all'interno della quale c'erano gli effetti personali e il cellulare. Il tragico epilogo ieri, quando il corpo è stato rinvenuto nei pressi di una scogliera dai militari della Guardia Costiera.