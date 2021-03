Covid-19, lezione per gli studenti dello Scentifico con l'immunologo Sergio Abrignani

15/03/2021 18:00:00

Gli studenti del Liceo Scentifico di Marsala con indirizzo in scienze applicate, hanno assistito ad una interessante lezione con il professore Sergio Abrignani, ordinario di Immunologia e Patologia generale all’Università di Milano e direttore dell’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare “Invernizzi”.

Covid-19 e soprattutto i vaccini, i temi affrontati durante la lezione che si è incentrata sui meccanismi di contagio, sui dati relativi alla letalità e infettività del SARS CoV 2, ed ancora, i meccanismi di immunizzazione dei vaccini con le nuove frontiere scientifiche a base di RNA ed a base di vettori virali, e di quelli, con tempi di realizzazione più lunghi, a base di proteine ricombinanti, ascoltare una spiegazione dettagliata sul ceppo di Wuhan, sui concetti di "variante" e di "mutazione" e poi sulle singole varianti attualmente esistenti.

"Ascoltare le domande interessate e competenti dei ragazzi di Scienze Applicate sul sequenziamento delle nuove varianti, sulle risposte immunitarie dei vaccini alle diverse varianti, sull'immunità successiva all'infezione... e le sue riposte chiare, precise ed esaustive lo è ancor di più.

Siamo grati al Professore Abrignani per la fiducia che ha nei giovani e in particolare nei giovani che hanno attitudine scientifica, fiducia per la quale ha deciso di dedicarsi ai nostri studenti dando loro questa interessantissima ed emozionante occasione".