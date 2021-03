Favignana: passerella precipita in mare all'arrivo dell'aliscafo

15/03/2021 15:11:00

Se fosse accaduto d'estate, avrebbe potuto causare guai molto seri. Per fortuna non c'era nessuno, ma ha dell'incredibile quello che è successo stamattina a Favignana. Una passerella, che serve all'aliscafo per fare uscire le persone sul molo, è crollata in acqua. E' successo alle 10 e 10 di oggi, 15 Marzo 2021.

Ecco alcune immagini pubblicate sui social.

Nel Gennaio 2020 fu distrutto a causa di un incidente lo scalandrone del porto di Favignana. Ciò impedì per alcuni giorni agli aliscafi di attraccare (qui l'articolo).