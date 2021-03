Mezza Marsala è ancora senz'acqua ... 

16/03/2021 15:20:00

Dal Comune dicevano che entro domenica sarebbe stato risolto tutto. Siamo a martedì e ancora mezza città è senz'acqua corrente, come testimoniano le decine di segnalazioni ricevute ancora oggi dalla redazione di Tp24.

Le lamentele vengono da diversi cittadini del centro storico, e della periferia nord di Marsala. Come al solito, il problema è legato al fatto che, una volta riparata la rete idrica, bisogna aspettare 48 ore affinchè l'erogazione torni a pieno regime, e ancora bisogna fare i conti con delle bolle d'aria, che fanno da tappo, con il rischio di provocare altre rotture per la pressione. Insomma, come sempre, c'è da avere pazienza.

E ancora una volta, come con i rifiuti, c'è la dimostrazione che cambiano i Sindaci, cambiano i proclami, ma i problemi della città restano uguali ...