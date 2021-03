Salemi. Si ribalta col trattore, ferito un allevatore

16/03/2021 09:36:00

Ha rischiato il peggio un allevatore di Salemi che si è ribaltato con il trattore, nei giorni scorsi.

Salvatore Cucchiara, 60 anni, titolare insieme ai familiari del noto caseificio Cucchiara, alle porte di Salemi, è rimasto schiacciato dopo che il mezzo su cui stava lavorando si è ribaltato. Per lui è stato necessario un delicato intervento chirurgico e adesso sembra essere fuori pericolo.



L'uomo nei giorni scorsi si trovava a bordo di un piccolo trattore, ad un tratto, il mezzo si è ribaltato e Cucchiara è finito sotto, schiacciato dall'addome in giù, con una forte emorragia. Cucchiara ha avuto la forza di prendere il telefono e chiamare il fratello che è arrivato a soccorrerlo.



Sul posto è intervenuta l'ambulanza e i Carabinieri di Salemi. Cucchiara è stato immediatamente trasferito in elisoccorso all'Ospedale Civico di Palermo, dove è stato operato per la frattura dell'ilio e le ferite riportate all'addome. Le sue condizioni non sono gravi fortunatamente.