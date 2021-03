Amazon interessata ad aprire un centro in Sicilia occidentale

16/03/2021 20:00:00

Amazon, il colosso del commercio in rete di Seattle fondato da Jeff Bezos sarebbe interessato ad insediarsi nell’area industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo.

C'è a quanto pare, l’interesse ad investire nell’area dello stabilimento, ma solo a condizione che le istituzioni risolvano le questioni dei 635 operai Blutec, il cui destino ancora oggi rimane legato all'ex fabbrica della Fiat da cui provengono.

Il gruppo di Seattle, che ha già una sede in provincia di Catania, sta cercando un'area nella parte occidentale dell'Isola, collegata a un porto e alla rete autostradale, per realizzare il suo centro logistico. C'è però chi smorza l’eccesso di entusiasmo, Amazon aveva pensato di sbarcare in città già tre anni fa, e stando alle prime interlocuzioni, sembrerebbe essere interessata a un mini-hub come quello di Catania e non a un mega-centro come a Termini sperano.